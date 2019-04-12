Доходы и недвижимость Николая Панкова не изменились, расходы на благотворительность возросли

СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-12T19:52:44+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков обнародовал декларацию за 2018 год. Его доход по основному месту работы остался на прежнем уровне и составил 6 758 737 руб. (в 2017 году – 6 639 165 руб.). Кроме того, депутат заработал 76 589 руб. на педагогической деятельности (в 2017 году – 70 680 руб.). А также получил доход от вкладов в банках в размере 1 904 499 руб. (в 2017 году – 1 973 208 руб.)

Сумма на банковских счетах депутата в 2018 году составила 33 024 524 руб. (в 2017 году – 28 143 252 руб.). В то же время Николай Панков увеличил расходы на благотворительные цели. Направив часть средств на приобретение спортивного и учебного оборудования для сельских школ, поддержку Домов культуры и решение различных проблем жителей в Саратове, Балаковском, Вольском, Пугачевском, Ершовском, Духовницком, Краснопартизанском и других районах.

Перечень имущества Николая Панкова не изменился. Он не владеет транспортными средствами, но имеет квартиру в Саратове площадью 66,9 кв. м и земельный участок в садоводческом товариществе Волжского района площадью 1 000 кв. м. В Москве на время полномочий депутата Госдумы у него в найме находится служебное жилье площадью 157,6 кв. м.

Остался прежним и список имущества супруги депутата. Это квартира площадью 110,3 кв.м., земельный участок площадью 1000 кв. м в садоводческом товариществе Волжского района и 640 кв. м. в Саратовском районе. А также дачный дом площадью 90 кв. м и хозяйственное строение площадью 32,1 кв. м. в Саратовском районе. В собственности остался и гаражный бокс площадью 18,1 кв. м. В аренде по-прежнему числится земельный участок площадью 1313 кв. м, расположенный в Саратовском районе.

Супруга Николая Панкова имеет на счетах в банках 1 626 633 руб. (в 2017 году – 1 448 470 руб.). В прошедшем году она получила доход от вкладов – 3 265 руб. Это значительно ниже, чем в 2017 году, когда ее общий доход составлял 1 037 433 руб. (доход от вкладов – 517 433 руб., доход от продажи автомобиля – 520 000 руб.).

Несовершеннолетний ребенок депутата никакой собственностью не владеет.

ИСТОЧНИК KP.RU