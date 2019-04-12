Сменился руководитель ООО «Газпром трансгаз Саратов»
На сайте ПАО "Газпром" появилось сообщение о структурных и кадровых изменениях в системе компании.
Свой пост в Саратовской области покидает Леонид Чернощеков.
- Владимир Миронов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург», назначен генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Саратов» вместо Леонида Чернощёкова, — говорится в сообщении управления информации на официальном сайте ПАО "Газпром".
Чернощеков возглавлял ООО «Газпром трансгаз Саратов» (прежнее наименование — ООО «Югтрансгаз») с 2002 года.
Леонид Чернощеков является депутатом Саратовской областной думы от "Единой России".
ИСТОЧНИК KP.RU