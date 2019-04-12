Сменился руководитель ООО «Газпром трансгаз Саратов»

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-12T19:59:39+03:00

Об этом заявили в ПАО Газпром

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На сайте ПАО "Газпром" появилось сообщение о структурных и кадровых изменениях в системе компании.

Свой пост в Саратовской области покидает Леонид Чернощеков.

- Владимир Миронов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург», назначен генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Саратов» вместо Леонида Чернощёкова, — говорится в сообщении управления информации на официальном сайте ПАО "Газпром".

Чернощеков возглавлял ООО «Газпром трансгаз Саратов» (прежнее наименование — ООО «Югтрансгаз») с 2002 года.

Леонид Чернощеков является депутатом Саратовской областной думы от "Единой России".

ИСТОЧНИК KP.RU