В Балаково на пляже под лед едва не ушел очередной ребенок

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-12T19:09:39+03:00

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Около 16.00 сегодня, 12 апреля, 10-летний мальчик провалился под лед в районе пляжа в первом микрорайоне Балаково.

Как рассказали «КП-Саратов» администрации Балаковского района, мальчик по имени Богдан был на пляже вместе с компанией сверстников. Дети бегали по растаявшим льдинам у берега.

Ухватившегося за льдину подростка спасли очевидцы, бросившие ему веревку и вызвавшие спасателей. Те передали мальчика прибывшим специалистам «Скорой помощи». Ребенок пробыл в ледяной воде не слишком долго и поэтому его жизнь и здоровье уже вне опасности.

Родители ребенка прибыли к месту происшествия позже.

Случай взяла на контроль районная комиссия по делам несовершеннолетних.

Напомним, 4 апреля на том же пляже в Балаково в плавание на льдине отправились две девушки. Спасатели успели их вовремя снять с ненадежного "плавсредства".

ИСТОЧНИК KP.RU