На месте приземления Юрия Гагарина появится Парк Космонавтов
Вскоре начнется обсуждение нового проекта с жителями
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Сегодня, 12 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова побывали на Гагаринском поле.
После чего стало известно, что в этом историческом месте появится новая зона отдыха. А вот какой она будет — решат сами жители. Сообщение об этом появилось в Instagram-канале volodin.saratov.
- В ближайшее время начнется разработка проекта будущего парка и пройдет обсуждение с общественностью. Все мнения жителей должны быть учтены, - отметил Вячеслав Володин.
12 апреля 2019 года на Гагаринском поле в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU