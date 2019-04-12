На месте приземления Юрия Гагарина появится Парк Космонавтов

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-12T18:24:53+03:00

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Сегодня, 12 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова побывали на Гагаринском поле.

После чего стало известно, что в этом историческом месте появится новая зона отдыха. А вот какой она будет — решат сами жители. Сообщение об этом появилось в Instagram-канале volodin.saratov.

- В ближайшее время начнется разработка проекта будущего парка и пройдет обсуждение с общественностью. Все мнения жителей должны быть учтены, - отметил Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702905" frameborder="0"></iframe> 12 апреля 2019 года на Гагаринском поле в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU