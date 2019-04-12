В Саратове наркоман-обманщик получил срок за дозу героина

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-12T16:50:07+03:00

Он сказал, что не нашел

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Суд признал виновным 31-летнего саратовца в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в ноябре 2018 года мужчина приобрел через тайник чуть более четырех грамм героина, после чего его задержала полиция.

Он попытался обмануть полицию, сказав, что не нашел наркотик, но дозу у него все же изъяли.

Суд дал ему 3,5 лет исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU