В Саратове наркоман-обманщик получил срок за дозу героина
Он сказал, что не нашел
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Суд признал виновным 31-летнего саратовца в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в ноябре 2018 года мужчина приобрел через тайник чуть более четырех грамм героина, после чего его задержала полиция.
Он попытался обмануть полицию, сказав, что не нашел наркотик, но дозу у него все же изъяли.
Суд дал ему 3,5 лет исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU