В Хвалынском продуктовом магазине продавали подозрительную еду

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-12T16:42:30+03:00

На нее не было документов

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Прокуратура г. Хвалынска выявила нарушение законодательства о защите прав потребителей и о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось что бизнесмен торговал на Верхней Слободке,152 едой без товаросопроводительных документов со ссылками на декларацию о соответствии данной продукции.

Арбитражный суд рассмотрел иск прокуратуры в отношении этого человека и обязал предпринимателя отдать 20 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU