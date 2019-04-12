В Хвалынском продуктовом магазине продавали подозрительную еду
На нее не было документов
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Прокуратура г. Хвалынска выявила нарушение законодательства о защите прав потребителей и о качестве и безопасности пищевых продуктов.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось что бизнесмен торговал на Верхней Слободке,152 едой без товаросопроводительных документов со ссылками на декларацию о соответствии данной продукции.
Арбитражный суд рассмотрел иск прокуратуры в отношении этого человека и обязал предпринимателя отдать 20 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU