В Солнечным несколько часов полыхает поле

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-12T16:39:39+03:00

Об этом сообщают очевидцы

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Сегодня, 12 апреля, житель поселка Солнечный Антон Дюжев рассказал о пожаре в поле у ТЭЦ-5.

Мужчина опубликовал кадры горящей местности в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

По его словам, звонки в экстренные службы не принесли результата, пожарные так и не приехали.

Он иронично добавил, что видимо ждут, пока сгорит все.

Местные жители написали в комментариях, что наверное в полях жгут траву и не очень-то поверили этой ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702877" frameborder="0"></iframe> Пожар в Солнечном.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU