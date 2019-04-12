В Солнечным несколько часов полыхает поле
Об этом сообщают очевидцы
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Сегодня, 12 апреля, житель поселка Солнечный Антон Дюжев рассказал о пожаре в поле у ТЭЦ-5.
Мужчина опубликовал кадры горящей местности в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
По его словам, звонки в экстренные службы не принесли результата, пожарные так и не приехали.
Он иронично добавил, что видимо ждут, пока сгорит все.
Местные жители написали в комментариях, что наверное в полях жгут траву и не очень-то поверили этой ситуации.
Пожар в Солнечном.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU