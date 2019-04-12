2019-04-12T16:44:34+03:00
Общество

Саратовский минспорта проиграл иск «Протону-БАЭС» на 5,5 млн рублей

Судья обязала министерство выплатить оставшуюся сумму гранта
Александр Уриевский
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Александр АбросимовАлександр АбросимовФото: Александр Уриевский
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Волейбольный клуб «Протон-БАЭС» выиграл судебный иск у министерства молодежной политики и спорта Саратовской области на 5,54 млн рублей.

Эти средства минспорта не выплатил команде в рамках бюджетного гранта, который организация выиграла ещё в начале 2018 года.

Общая сумма гранта была 30 млн рублей, из них выплатили чуть менее 24,5 млн. Остальное министерство не отдавало по разным причинам: первоначально называлась отсутствие средств. При этом деньги всем остальным спортивным командам («Автодор», «Сокол» и т.д.) в рамках грантов давно выплачены. После того, как региональные власти заменили «Протон-БАЭС» на другую команду в женской Суперлиге, команда из Балакова подала иск на неоплаченные им 5,5 млн рублей.

Позднее минспорта выдвинуло встречное исковое заявление, где утверждалось, что команда нарушила условия предоставления грентов.

Сегодня, 12 апреля, Арбитражный судья Марина Медникова решила: исковые требования саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации волейбольный клуб «Протон» из Балакова — удовлетворить.

- Взыскать с Саратовской области в лице министерства молодежной политики и спорта в пользу саратовской региональной общественной организации волейбольный клуб «Протон-БАЭС» 5 миллионов 540 тысяч 200 рублей. В удовлетворении встречных исковых требований министерства молодежной политики и спорта Саратовской области о расторжении с «Протоном» соглашения отказать, — зачитала решение судья Медникова.

Напомним, новой команде «Протон-Саратов», которую власти собрали под эгидой региональной федерации волейбола, областной бюджет с конца 2018 года выделил через гранты более 43 млн рублей. Команда между тем заняла последнее место в Суперлиге по итогам регулярного чемпионата, не выиграв ни одного матча. Сейчас в рамках игр за места с 8 по 12 Саратовская новая волейбольная команда близка к вылету из Суперлиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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