Дом ЖСК «Волга» в Саратове могут достроить раньше срока
Губернатор потребовал ускорить сдачу дома ЖСК «Волга» в центре Саратова
как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании по вопросам обманутых дольщиков было отмечено, что дом на улице Сакко и Ванцетти, 31 достраивает компания депутата облдумы Леонида Писного.
Было озвучено, что работы идут активно, дольщики вносят необходимые дополнительные средства, поэтому губернатор Валерий Радаев попросил перенести дату сдачи объекта с 30 декабря на месяц-полтора раньше.
Главу региона вновь не устроили старые фотографии объекта, которые показывают на слайдах.
- Я уже понял, что мэру Саратова прошедшая зима понравилась, мы теперь до лета будем фото со снегом смотреть, зиму вспоминать, — сказал Радаев.
Писной попросил мэрию ускорить работу по замене разрешения на строительство дома, которое выдано в 2015 году, а проект претерпел изменения. Мэр Исаев пообещал все сделать к середине мая.
ИСТОЧНИК KP.RU