2019-04-12T16:32:14+03:00
Недвижимость

Дом ЖСК «Волга» в Саратове могут достроить раньше срока

Работы идут активно, дольщики вносят деньги
Александр Уриевский
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Михаил ИсаевМихаил ИсаевФото: Александр Уриевский
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Губернатор потребовал ускорить сдачу дома ЖСК «Волга» в центре Саратова

как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании по вопросам обманутых дольщиков было отмечено, что дом на улице Сакко и Ванцетти, 31 достраивает компания депутата облдумы Леонида Писного.

Было озвучено, что работы идут активно, дольщики вносят необходимые дополнительные средства, поэтому губернатор Валерий Радаев попросил перенести дату сдачи объекта с 30 декабря на месяц-полтора раньше.

Главу региона вновь не устроили старые фотографии объекта, которые показывают на слайдах.

- Я уже понял, что мэру Саратова прошедшая зима понравилась, мы теперь до лета будем фото со снегом смотреть, зиму вспоминать, — сказал Радаев.

Писной попросил мэрию ускорить работу по замене разрешения на строительство дома, которое выдано в 2015 году, а проект претерпел изменения. Мэр Исаев пообещал все сделать к середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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