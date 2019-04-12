Паводок: В Аткарске оказались затоплены мост и четыре улицы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-12T16:27:41+03:00

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В Саратовской области продолжается паводок. ГУ МЧС мониторит обстановку в паводкоопасных районах

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по состоянию на 16 часов, остается закрытым движение по двум плотинам на реке Большой Иргиз в селах Березово и Каменка.

Для автомобилистов выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Там имеются объезды: с. Березово — с. Давыдовка — п. Чапаевский — с. Раздольное — п. Горный; и с. Каменка — Пугачев — с. Давыдовка — п. Чапаевский — с. Раздольное — п. Горный.

Кроме этого остается перелитым низководный мост через Медведицу в Аткарске на улице Карла Маркса. Вода поднялась на 55 см выше уровня моста. Жителям невозможно ходить по улицам Нижнекрасавская, Степная, Осиновская, Колышлейская, организована лодочная переправа. Автомобилисты могут объехать опасный участок через автотрассу Р-208 Саратов-Тамбов, протяженностью восемь км до Аткарска.

ИСТОЧНИК KP.RU