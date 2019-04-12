2019-04-12T16:27:41+03:00
Происшествия

Паводок: В Аткарске оказались затоплены мост и четыре улицы

Жителей возят на лодках
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области продолжается паводок. ГУ МЧС мониторит обстановку в паводкоопасных районах

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по состоянию на 16 часов, остается закрытым движение по двум плотинам на реке Большой Иргиз в селах Березово и Каменка.

Для автомобилистов выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

Там имеются объезды: с. Березово — с. Давыдовка — п. Чапаевский — с. Раздольное — п. Горный; и с. Каменка — Пугачев — с. Давыдовка — п. Чапаевский — с. Раздольное — п. Горный.

Кроме этого остается перелитым низководный мост через Медведицу в Аткарске на улице Карла Маркса. Вода поднялась на 55 см выше уровня моста. Жителям невозможно ходить по улицам Нижнекрасавская, Степная, Осиновская, Колышлейская, организована лодочная переправа. Автомобилисты могут объехать опасный участок через автотрассу Р-208 Саратов-Тамбов, протяженностью восемь км до Аткарска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове наркоман-обманщик получил срок за дозу героина
В Хвалынском продуктовом магазине продавали подозрительную еду
В Солнечным несколько часов полыхает поле
Саратовский минспорта проиграл иск «Протону-БАЭС» на 5,5 млн рублей
В Саратовской области меньше всего болеют нефтяники
Дом ЖСК «Волга» в Саратове могут достроить раньше срока
Панков: Поставлена четкая задача по достройке ЖСК «Победитель»
Ситуация с проблемным домом на улице Верхняя зашла в тупик
Мужчина обокрал саратовца от нужды
Юлия Литневская поделилась со студентами секретом успеха от Вячеслава Володина
Саратовец тайком забрал у парня телефон
Для подключения тепла дому ЖСК «Победа» предложено на 1,5 месяца перекрыть улицу Зарубина
В Саратовской области мужчина украл у сына друга ноутбук
В Саратове два дня будут ловить пьяных водителей
В Саратове педофил поймал девочку на пути в музыкальную школу
В Алгае выбрасывали опасные лампы
Панков: Володин поправил Радаева на Дне космонавтики
Детей из Воскресенского района будут возить до школы бесплатно
Дольщики дома ООО «Град-Инвест» в Саратове получат квартиры в мае
Саратовцам рассказали о защите от клещей
В Саратове дети познакомились с армянскими играми
Наркоманы в машине не ушли от саратовской полиции
Волжский район привели в порядок 600 человек