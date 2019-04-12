Панков: Поставлена четкая задача по достройке ЖСК «Победитель»

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-12T16:16:02+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 12 апреля, присутствует на совещании в правительстве Саратовской области, где обсуждается тема достройки проблемных домов.

- Сегодня на повестке рабочей группы по дольщикам — дом ЖСК «Победитель». Это одна из секций бывшего «Оптимиста-2000». Здесь высокая степень готовности, а движения нет. В свое время «Оптимист» разделили на четыре ЖСК, чтобы быстрее достроить. Но теперь нет единого решения по подключению коммуникаций. Губернатор четко поставил задачу. Дал неделю минстрою и мэру Михаилу Исаеву на решение всех вопросов, которые препятствуют возобновлению строительства. Неоднократно говорил ранее, что минстрой отстраняется от решения конкретных вопросов. Видно, бездействие надоедает и тем, кто во власти, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU