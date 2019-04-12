Мужчина обокрал саратовца от нужды
На него завели уголовное дело
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В отдел полиции № 4 в составе УМВД России по г. Саратову обратился 40-летний житель облцентра.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина рассказал, что в его дачный дом залезли неизвестные. После их визита пропал триммер, бензопилу, электрическую плитку, два листа ориентированно-стружечной плиты и лист железа. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.
По подозрению в краже задержали 48-летнего гражданина, который признался, что пошел «на дело» из-за нужды, похищенное продал и потратил на себя.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU