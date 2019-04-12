2019-04-12T16:01:18+03:00
Происшествия

Мужчина обокрал саратовца от нужды

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В отдел полиции № 4 в составе УМВД России по г. Саратову обратился 40-летний житель облцентра.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина рассказал, что в его дачный дом залезли неизвестные. После их визита пропал триммер, бензопилу, электрическую плитку, два листа ориентированно-стружечной плиты и лист железа. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали 48-летнего гражданина, который признался, что пошел «на дело» из-за нужды, похищенное продал и потратил на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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