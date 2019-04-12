2019-04-12T16:00:43+03:00
Общество

Юлия Литневская поделилась со студентами секретом успеха от Вячеслава Володина

Она посоветовала быть полезными обществу
Екатерина Семенова
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Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская приняла участие в «Профильном Дне Работодателя», организатором которого выступил Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС.

В ходе мероприятия Юлия Литневская поделилась опытом, обсудила со студентами основные аспекты приема на работу, а также рассказала, какими качествами должен обладать человек, чтобы устроиться работать помощником депутата. По мнению участников, беседа с депутатом была очень интересной, полезной и увлекательной.

Также студенты смогли получить дополнительные навыки прямо во время этого личного общения. Так, студентка 2 курса Поволжского института управления Диана Цай сказала Юлии Литневской, что хотела бы пройти у нее практику, в ответ депутат предложила написать пресс-релиз по данному мероприятию.

- Мне очень понравилось это предложение и я с удовольствием согласилась! Честно сказать, не ожидала, что смогу так сразу попробовать себя в качестве помощника Юлии Литневской. Очень приятно было пообщаться с Юлией Михайловной и получить новые знания и опыт, — комментирует Цай Диана.

Юлия Литневская отметила, что важны не только профессиональные качества человека и его образование, но также и внутренний мир, ведь работа должна радовать.

Студенты просили депутата поделиться секретом эффективности, она отвечала, что самую благородную из формул ей довелось услышать от Вячеслава Володина: «Хочешь быть нужным — будь полезным».

- День Работодателя в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень компетенции, как профессорско-преподавательского состава, готовившего мероприятие, так и студенческого, которых готовит вуз. Получила огромное удовольствие и от общения, и от осознания того, что современные студенты — активные, целеустремленные, инициативные люди. Хотя, конечно, и для них верна вечная поговорка: «От сессии до сессии живут студенты весело», — прокомментировала депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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