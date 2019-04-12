Для подключения тепла дому ЖСК «Победа» предложено на 1,5 месяца перекрыть улицу Зарубина

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-12T15:57:02+03:00

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В правительстве Саратовской области продолжается совещание по вопросам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было отмечено, что жилой дом ЖСК «Победа» на пересечении улиц Зарубина и Чапаева испытывает сложности с подключением тепла.

Депутат облдумы Леонид Писной, чья компания ведет достройку дома, предложил два варианта — перекрыть на полтора месяца улицу Зарубина для прокладки теплотрассы и отключить в этом районе горячую воду на этот срок или построить временно обводной трубопровод. Это обойдется в два млн рублей, что для проблемного дома серьезный дополнительный расход. Представители «Т Плюс» заметили, что отключить воду на 1,5 месяца им никто не позволит.

Губернатор области Валерий Радаев заметил, что нужно собрать специалистов и решить, как подвести отопление без отключения соседних кварталов. Поручение дано зампреду Роману Бусаргину и министру строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину.

Подобные вопросы возникли и по дому ЖСК «Феникс» на Бардина, 10. С ним также поручено разобраться зампреду Бусаргину. Эти дома должны быть введены в этом году, как и все 10 объектов, которые обсуждают на совещании 12 апреля в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU