В Саратове педофил поймал девочку на пути в музыкальную школу

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-12T15:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Кировского района ищут педофила, который надругался над 12-летней девочкой.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 11 апреля ребенок шел в музыкальную школу. У дома №4 на улице Лисина ее подозвал к своей машине незнакомый мужчина и спросил адрес дома, после чего продемонстрировал гениталии.

Девочка тут же удалилась с места преступления, пришла в школу и рассказала обо всем учителям, те уже вызвали полицию.

Сейчас следователям предстоит опросить родителей девочки и тех, кто живет на территории, где произошло преступление.Возбуждено уголовное дело, расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU