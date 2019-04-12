В Саратове педофил поймал девочку на пути в музыкальную школу
Следователи Кировского района ищут педофила, который надругался над 12-летней девочкой.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 11 апреля ребенок шел в музыкальную школу. У дома №4 на улице Лисина ее подозвал к своей машине незнакомый мужчина и спросил адрес дома, после чего продемонстрировал гениталии.
Девочка тут же удалилась с места преступления, пришла в школу и рассказала обо всем учителям, те уже вызвали полицию.
Сейчас следователям предстоит опросить родителей девочки и тех, кто живет на территории, где произошло преступление.Возбуждено уголовное дело, расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU