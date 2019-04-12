В Алгае выбрасывали опасные лампы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-12T15:41:59+03:00

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Прокуратурой Александрово-Гайского района выявила нарушения соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, восемь образовательных учреждений не организовали места первичного сбора и размещения для ламп, которые содержат ртуть.

Такие отходы относятся к первому классу опасности.

Прокуратура подала на них иск в суд об устранении нарушений, эти требования были удовлетворены.

Надзорный орган следит за исполнением судебного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU