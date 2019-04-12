Панков: Володин поправил Радаева на Дне космонавтики

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-12T15:40:22+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он озаглавил его: «Как Володин Радаева поправил».

- Обратил внимание, выступая на празднике в честь Дня космонавтики, губернатор сказал, что наша область была для Гагарина второй малой Родиной. А Володин поправил, что первый космонавт всегда считал нашу саратовскую землю родной. Здесь он учился, обрел крылья и полюбил небо.

Отмечу, и Герой Советского Союза Валентина Терешкова сказала, что у Гагарина было особенно теплое отношение к нашей области. Наши жители, уверен, тоже считают Гагарина земляком. А значит, так и есть на самом деле. Вот и Гагарин радостно и с любовью смотрит на земляков. А праздник состоялся всем на радость, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU