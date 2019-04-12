Детей из Воскресенского района будут возить до школы бесплатно

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-12T15:39:12+03:00

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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения исполнения законодательства об образовании и его доступности для детей, проживающих в сельской местности в отдалении от образовательных учреждений. Поводом для проведения проверки послужило обращение местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, двое детей из села Полдамасова учатся в школе в селе Медянниково, до которого идти более трех километров.

Ребят должны были возить бесплатного, но это произошло после того, как прокурор внес представление главе районной администрации и потом обратился в суд, по решению которого школьников теперь возят на микроавтобусе «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU