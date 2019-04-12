2019-04-12T15:36:38+03:00
Недвижимость

Дольщики дома ООО «Град-Инвест» в Саратове получат квартиры в мае

Инвестор получит земельные участки
Александр Уриевский
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В правительстве проходит совещание по достройке домов обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было озвучено, что кооператив «Южный» заключил договоры с дольщиками и инвестором, которым выступает компания «Кронверк». Компания выдает деньги и готовое жилье дольщикам недостроенного дома ООО «Град-Инвест» на Орджоникидзе, 1.

Уже в мае все договора будут исполнены, 55 дольщиков получат жилье, инвестору выделят компенсационные земельные участки.

Губернатор области Валерий Радаев потребовал не показывать в качестве иллюстрации работ фото со снегом — его уже давно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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