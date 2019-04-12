2019-04-12T15:34:07+03:00
Общество

Саратовцам рассказали о защите от клещей

Сейчас они активизировались
Дарья Вострикова
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Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области рассказали «КП-Саратов» о том, как стоит защищаться от клещей.

Ведь сейчас, в теплый период, насекомые начинают активизироваться.

Они живут в лесах, городских парках, на территории кладбищ, скапливаются вдоль троп, по обочинам дорог, на лесных вырубках, плохо переносят прямые солнечные лучи и сухой воздух. На открытых солнечных полянах граждане могут чувствовать себя в безопасности.

Как только наступает +3-5 градусов, клещи нападают на животных и людей, принося в их жизнь клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, клещевой боррелиоз, туляремия, клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и другие инфекции.

Поэтому лучше посещать леса в закрытой одежде, плотно прилегающей к телу, белого цвета, осматривать себя после прогулок, и своих животных, использовать отпугивающие средства.

Если клещ все-таки присосался, его надо захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к рту насекомого и , держа перпендикулярно поверхности укуса, обернуть клеща вокруг себя и вытащить, продезинфицировать место и после процедуры вымыть руки с мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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