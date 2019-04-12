В Саратове дети познакомились с армянскими играми

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-12T15:27:50+03:00

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В рамках цикла мероприятий «Игры народов мира для самых маленьких»Городской дом культуры национального творчества познакомил саратовских детей с играми разных народностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ребята с удовольствием узнают, чем занимаются дети казахской, русской, татарской, мордовской культур.

На этот раз малыши познакомились с подвижными играми армянского народа, где делается акцент на ловкость, смелость и скорость. А именно: «Цветы и ветерки» (Царик ев каминер), «Пастух» (Овивы) в игре определяют пастуха, волка и овец, а также игра «Земля, вода, огонь и воздух».

ИСТОЧНИК KP.RU