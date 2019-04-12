Наркоманы в машине не ушли от саратовской полиции

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-12T15:25:44+03:00

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В Ленинском районе на улице Тархова дорожная инспекция задержала автомобиль, водитель и пассажиры которого очень странно себя вели.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на требование сотрудников полиции выйти из машины, граждане начали пытаться что-то убрать и высыпать.

Их действия пресекли и в салоне автомобиля инспекторы обнаружили свертки с растительными наркотиками

Мужчин доставили в отдел, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU