Волжский район привели в порядок 600 человек
Вчера, 11 апреля 2019 года в рамках месячника по благоустройству на территории Волжского района города Саратова прошел санитарный день.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, дворы и прилегающие к ним территории, зеленые зоны и дороги облагораживали около 600 человек.
УК убрали 39 дворов на Соколовой, Малой Затонской, Валовой, Федоровской, Радищева, Григорьева, 1-й Садовой, Соколовогорской, Весенней, Саловской, Усть-Курдюмской, Исаева улицах.
На участке от Мичурина до Чернышевского на Соляной улицы опилили деревья, на Усть-Курдюмской и Мясницкой опилили.
Вывезли около 75 кубометров порубочного материала и собрали более 89 куб. м листвы и мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU