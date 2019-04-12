Волжский район привели в порядок 600 человек

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-12T15:15:40+03:00

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Вчера, 11 апреля 2019 года в рамках месячника по благоустройству на территории Волжского района города Саратова прошел санитарный день.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, дворы и прилегающие к ним территории, зеленые зоны и дороги облагораживали около 600 человек.

УК убрали 39 дворов на Соколовой, Малой Затонской, Валовой, Федоровской, Радищева, Григорьева, 1-й Садовой, Соколовогорской, Весенней, Саловской, Усть-Курдюмской, Исаева улицах.

На участке от Мичурина до Чернышевского на Соляной улицы опилили деревья, на Усть-Курдюмской и Мясницкой опилили.

Вывезли около 75 кубометров порубочного материала и собрали более 89 куб. м листвы и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU