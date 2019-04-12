В центре Саратова автомобиль сбил девочку на самокате
Водитель рассказал, что она выскочила перед автомобилем
Сбита девочка на самокатеФото: Дарья Вострикова
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В центре Саратова иномарка сбила ребенка.
Как сообщил с места происшествия корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на улице Мичурина.
По словам очевидцев, девочка на самокате переезжала через дорогу и попала под колеса автомобиля Mitsubishi.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Водитель рассказал, что очень сильно раскается, по его словам, это вышло случайно: девочка внезапно выскочила перед автомобилем.
- Я сам отец и очень переживаю. Детей нужно учить правилам дорожного движения. Но я очень рад, что с малышкой все в порядке, — рассказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU