В Саратове пройдет первый Всероссийский фестиваль самодеятельности
В Саратове впервые в России впервые пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой, он состоится 16-19 мая.
На фестиваль ожидается приезд более 900 участников. Это 60 творческих коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов. Победители будут выбираться в номинациях: «Традиции» и «Культура — это мы».
Саратовскую область будут представлять: «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» Центра культуры Балашовского района, «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Дубковские вечорки» Дома культуры п.Дубки Саратовского района, «Народный коллектив» фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» ГАУК «СОДРИ» и «Народный коллектив» ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» районного Дома культуры Красноармейского района.
ИСТОЧНИК KP.RU