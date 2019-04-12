2019-04-12T14:42:58+03:00
Общество

В Саратове пройдет первый Всероссийский фестиваль самодеятельности

В нем примут участие более 900 человек
Екатерина Семенова
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В Саратове впервые в России впервые пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой, он состоится 16-19 мая.

На фестиваль ожидается приезд более 900 участников. Это 60 творческих коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов. Победители будут выбираться в номинациях: «Традиции» и «Культура — это мы».

Саратовскую область будут представлять: «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» Центра культуры Балашовского района, «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Дубковские вечорки» Дома культуры п.Дубки Саратовского района, «Народный коллектив» фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» ГАУК «СОДРИ» и «Народный коллектив» ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» районного Дома культуры Красноармейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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