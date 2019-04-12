В Саратове у любителей незаконной охоты забрали гуся
На них составили протоколы
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Вчера, 11 апреля, сотрудники полиции Марксовского района в ходе операции «биосфера» в районе села Зоркино обнаружили двух браконьеров в возрасте 37 и 36 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у мужчин изъяли два ружья иностранного и отечественного производства.
Они незаконно охотились на территории частного охотничьего хозяйства ооо «холдинг».
У нарушителей забрали гуся и составили на них административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU