В Саратове у любителей незаконной охоты забрали гуся

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-12T14:15:51+03:00

На них составили протоколы

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Вчера, 11 апреля, сотрудники полиции Марксовского района в ходе операции «биосфера» в районе села Зоркино обнаружили двух браконьеров в возрасте 37 и 36 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у мужчин изъяли два ружья иностранного и отечественного производства.

Они незаконно охотились на территории частного охотничьего хозяйства ооо «холдинг».

У нарушителей забрали гуся и составили на них административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU