2019-04-12T14:13:01+03:00
Общество

Володин посадил ель на Гагаринском поле

Спикеры Госдумы не понравились лопаты
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 апреля, на Гагаринском поле, в месте приземления великого космонавта в Энгельсском районе прошло торжественное празднование Дня космонавтики.

После концертной программы, выступления авиации и возложения цветов первая женщина-космонавт Валентина Терешкова вместе с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным высадили саженец ели.

Им помогали волонтеры.

Спикер Госдумы остался недоволен лопатами, посчитав их декоративными. Тем не менее, дерево было посажено.

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Первая женщина-космонавт зачерпнула с этого места горстку земли и взяла саженец березы, чтобы посадить его в Звездном городке, закрытом поселке в Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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