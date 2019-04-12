В Саратовском районе у браконьера изъяли 32 кг рыбы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-12T13:57:14+03:00

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Вчера, 11 апреля, в 07:00 в полицию Саратовского района поступил рапорт, что в рамках операции «Биосфера» на Волге в районе села Трещиха поймали 58-летнего браконьера.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, саратовец ранее никогда не имел проблем с законом.

Он рыбачил на своей лодке и с помощью сетей поймал 32 кг плотвы, окуня, густера и судака.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU