В Саратовском районе у браконьера изъяли 32 кг рыбы
По делу проводится проверка
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Вчера, 11 апреля, в 07:00 в полицию Саратовского района поступил рапорт, что в рамках операции «Биосфера» на Волге в районе села Трещиха поймали 58-летнего браконьера.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, саратовец ранее никогда не имел проблем с законом.
Он рыбачил на своей лодке и с помощью сетей поймал 32 кг плотвы, окуня, густера и судака.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU