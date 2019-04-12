Приверженец езды без правил нарвался на инспектора в Саратове
На него завели уголовное дело
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Вчера, 11 апреля, на 37-летнего мужчину завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчину остановили у дома №5 по 2-му Воробьевскому проезду в Заводском районе Саратова.
Пьяный водитель на ВАЗ- 21140 спокойно ехал по дороге, не смущаясь того, что ранее его лишили прав на полтора года и обязали отдать штраф в 30 тыс. рублей.
Нарушителю выбрали меру пресечения: обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU