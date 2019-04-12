Приверженец езды без правил нарвался на инспектора в Саратове

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-12T13:42:51+03:00

На него завели уголовное дело

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Вчера, 11 апреля, на 37-летнего мужчину завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчину остановили у дома №5 по 2-му Воробьевскому проезду в Заводском районе Саратова.

Пьяный водитель на ВАЗ- 21140 спокойно ехал по дороге, не смущаясь того, что ранее его лишили прав на полтора года и обязали отдать штраф в 30 тыс. рублей.

Нарушителю выбрали меру пресечения: обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU