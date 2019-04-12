2019-04-12T13:36:09+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина получил крупный кредит по поддельным документам

Он во всем признался
Дарья Вострикова
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Вчера, 11 апреля, полиция Волжского района раскрыл мошенничество в отношении одной из компаний, о чем в отдел сообщил 35-летний представитель организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, к ним обратился 50-летний мужчина, который предоставил поддельную справку о доходах чтобы получить 299 999 рублей кредита.

Он не возвращал деньги обратно, хотя такие обязательства необходимы при оказании этой услуги.

Мужчина во всем признался, сообщив, что потратил кредит на себя.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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