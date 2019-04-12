В Саратове рецидивист обокрал автомойку
Похищенные вещи у него изъяли
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Вчера, 11 апреля, полиция Кировского района раскрыла кражу с автомойки, расположенной на улице Рахова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, оперативники задержали 27-летнего шесть раз судимого жителя поселка Карамыш по подозрению в краже.
Установлено, что он забрал с автомойки чужой ноутбук, блок питания и проводную мышь на 26 тыс. рублей. Мужчина во всем признался.
О преступлении сообщил в отдел 49-летний администратор учреждения.
Похищенное у злоумышленника изъяли, а на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU