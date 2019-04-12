В Саратове рецидивист обокрал автомойку

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-12T13:32:32+03:00

Похищенные вещи у него изъяли

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Вчера, 11 апреля, полиция Кировского района раскрыла кражу с автомойки, расположенной на улице Рахова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, оперативники задержали 27-летнего шесть раз судимого жителя поселка Карамыш по подозрению в краже.

Установлено, что он забрал с автомойки чужой ноутбук, блок питания и проводную мышь на 26 тыс. рублей. Мужчина во всем признался.

О преступлении сообщил в отдел 49-летний администратор учреждения.

Похищенное у злоумышленника изъяли, а на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU