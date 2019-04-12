Регоператор напоминает о недопустимости складирования автомобильных шин на контейнерных площадках

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-12T13:53:36+03:00

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В период сезонной смены автошин Региональный оператор Саратовской области филиал АО «Управление отходами» напоминает жителям региона о недопустимости выбрасывать и складировать использованные шины на контейнерных площадках. Данный вид отходов не относится к коммунальным и подлежит специальной утилизации. Попытки утилизировать отработанные автошины вместе с бытовым мусором являются нарушением действующих экологических норм и будут пресечены.

- Автошины — это промышленные отходы, а не коммунальные. Биологическим путем они практически не разлагаются, при этом выделяют большое количество вредных веществ в окружающую среду. Сжигать резину также запрещено, так как во время горения выделяется копоть и сернистая кислота. В нашей области достаточно организаций, которые профессионально занимаются утилизацией промышленных отходов. Мы сами сдаем отработанные шины наших автопоездов на спецутилизацию по договору как промышленные отходы, а не хороним их на картах наших полигонов, — отмечает главный инженер компании Станислав Ковальский.

АО «Управление отходами» занимается экологически безопасными обработкой и захоронением твердых коммунальных отходов. Компания подчеркивает, что на межмуниципальные полигоны захоронения ТКО, находящиеся в собственности Саратовской области как концессионные объекты, попадают только те отходы, которые прошли предварительную сортировку и обработку. Такой мусор в процессе естественного многолетнего перегнивания станет инертным биохимическим массивом, безопасным для природы и человека. Система учета и контроля, внедренная на мусороперегрузочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах в Энгельсе и Балакове, своевременно фиксирует все нарушения. Поэтому ни одна автопокрышка не попадает на карты полигонов. В соответствии с инструкцией отходы, которые не соответствуют разрешенным классам опасности возвращаются мусоровывозящим компаниям. В частности, только осенью прошлого года мусороперерабатывающие комплексы предотвратили захоронение более 6 тыс. автопокрышек.

ИСТОЧНИК KP.RU