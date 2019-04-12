ДТП на кольце НИИ парализовало движение в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-12T13:52:11+03:00

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На проспекте Строителей образовалась огромная пробка из-за ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на кольце НИИ в Ленинском районе столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Они притерлись на большой скорости и теперь перегораживают две полосы движения в сторону 3-й Дачной. Кроме того, пробка образовалась по улице Шехурдина.

Скрин Яндекс.Карты

По оценке очевидцев, легковушка серьезно пострадала.

На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU