ДТП на кольце НИИ парализовало движение в Ленинском районе
Столкнулись легковушка и грузовик
Столкнулись грузовик и легковушка. Фото соцсетей
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На проспекте Строителей образовалась огромная пробка из-за ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на кольце НИИ в Ленинском районе столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.
Они притерлись на большой скорости и теперь перегораживают две полосы движения в сторону 3-й Дачной. Кроме того, пробка образовалась по улице Шехурдина.
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По оценке очевидцев, легковушка серьезно пострадала.
На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.
ИСТОЧНИК KP.RU