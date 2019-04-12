2019-04-12T12:45:10+03:00
Общество

Троллейбус №4 в Саратове снова начал ходить по полному маршруту

Ремонтники заменили реле на проспекте Энтузиастов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Троллейбус №4 в Саратове сегодня, 12 апреля, снова начал ходить по своему полному маршруту: от Музейной площади улицы Васильковская.

Бригада «Саратовгорэлектротранса» заменила реле около проспекта Энтузиастов.

- В 12:40 троллейбусы начали ездить по привычной схеме, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Напомним, транспорт курсировал только до Орджоникидзе из-за неисправности.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове наркоман-обманщик получил срок за дозу героина
В Хвалынском продуктовом магазине продавали подозрительную еду
В Солнечным несколько часов полыхает поле
Саратовский минспорта проиграл иск «Протону-БАЭС» на 5,5 млн рублей
В Саратовской области меньше всего болеют нефтяники
Дом ЖСК «Волга» в Саратове могут достроить раньше срока
Паводок: В Аткарске оказались затоплены мост и четыре улицы
Панков: Поставлена четкая задача по достройке ЖСК «Победитель»
Ситуация с проблемным домом на улице Верхняя зашла в тупик
Мужчина обокрал саратовца от нужды
Юлия Литневская поделилась со студентами секретом успеха от Вячеслава Володина
Саратовец тайком забрал у парня телефон
Для подключения тепла дому ЖСК «Победа» предложено на 1,5 месяца перекрыть улицу Зарубина
В Саратовской области мужчина украл у сына друга ноутбук
В Саратове два дня будут ловить пьяных водителей
В Саратове педофил поймал девочку на пути в музыкальную школу
В Алгае выбрасывали опасные лампы
Панков: Володин поправил Радаева на Дне космонавтики
Детей из Воскресенского района будут возить до школы бесплатно
Дольщики дома ООО «Град-Инвест» в Саратове получат квартиры в мае
Саратовцам рассказали о защите от клещей
В Саратове дети познакомились с армянскими играми
Наркоманы в машине не ушли от саратовской полиции
Волжский район привели в порядок 600 человек