Троллейбус №4 в Саратове снова начал ходить по полному маршруту
Ремонтники заменили реле на проспекте Энтузиастов
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Троллейбус №4 в Саратове сегодня, 12 апреля, снова начал ходить по своему полному маршруту: от Музейной площади улицы Васильковская.
Бригада «Саратовгорэлектротранса» заменила реле около проспекта Энтузиастов.
- В 12:40 троллейбусы начали ездить по привычной схеме, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Напомним, транспорт курсировал только до Орджоникидзе из-за неисправности.
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ИСТОЧНИК KP.RU