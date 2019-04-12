2019-04-12T13:50:07+03:00
Общество

Жители дома в Марксе, где обрушился потолок, ранее отказались от капремонта кровли

Они не подали документы на признание дома аварийным
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали обрушение потолка в Марксе, о котором ранее сообщала «КП-Саратов».

Как сообщили «Комсомолке» в Минстрое, по данному факту марксовская администрация провела проверку.

- Обрушение небольшого участка глиняной штукатурки произошло в квартире №4 в доме №182 по улице Бебеля. Причиной стала утечка сливного шланга, расположенного в жилом здании этажом выше. Из-за намокания слой глиняной штукатурки отошел от дранки. Межэтажные перекрытия при этом не пострадали и находятся в удовлетворительном состоянии.

Многоквартирный дом имеет непосредственную форму управления, жители приняли решение отказаться в 2018 году от капитального ремонта кровли.

Администрацией Марксовского муниципального района неоднократно жителям данного многоквартирного дома давались разъяснения о порядке признания многоквартирного дома аварийным. До настоящего времени заявления с приложением необходимого пакета документов в межведомственную комиссию от жителей дома по улице Бебеля не поступало, — сообщили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове наркоман-обманщик получил срок за дозу героина
В Хвалынском продуктовом магазине продавали подозрительную еду
В Солнечным несколько часов полыхает поле
Саратовский минспорта проиграл иск «Протону-БАЭС» на 5,5 млн рублей
В Саратовской области меньше всего болеют нефтяники
Дом ЖСК «Волга» в Саратове могут достроить раньше срока
Паводок: В Аткарске оказались затоплены мост и четыре улицы
Панков: Поставлена четкая задача по достройке ЖСК «Победитель»
Ситуация с проблемным домом на улице Верхняя зашла в тупик
Мужчина обокрал саратовца от нужды
Юлия Литневская поделилась со студентами секретом успеха от Вячеслава Володина
Саратовец тайком забрал у парня телефон
Для подключения тепла дому ЖСК «Победа» предложено на 1,5 месяца перекрыть улицу Зарубина
В Саратовской области мужчина украл у сына друга ноутбук
В Саратове два дня будут ловить пьяных водителей
В Саратове педофил поймал девочку на пути в музыкальную школу
В Алгае выбрасывали опасные лампы
Панков: Володин поправил Радаева на Дне космонавтики
Детей из Воскресенского района будут возить до школы бесплатно
Дольщики дома ООО «Град-Инвест» в Саратове получат квартиры в мае
Саратовцам рассказали о защите от клещей
В Саратове дети познакомились с армянскими играми
Наркоманы в машине не ушли от саратовской полиции
Волжский район привели в порядок 600 человек