Жители дома в Марксе, где обрушился потолок, ранее отказались от капремонта кровли

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-12T13:50:07+03:00

Они не подали документы на признание дома аварийным

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В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области прокомментировали обрушение потолка в Марксе, о котором ранее сообщала «КП-Саратов».

Как сообщили «Комсомолке» в Минстрое, по данному факту марксовская администрация провела проверку.

- Обрушение небольшого участка глиняной штукатурки произошло в квартире №4 в доме №182 по улице Бебеля. Причиной стала утечка сливного шланга, расположенного в жилом здании этажом выше. Из-за намокания слой глиняной штукатурки отошел от дранки. Межэтажные перекрытия при этом не пострадали и находятся в удовлетворительном состоянии.

Многоквартирный дом имеет непосредственную форму управления, жители приняли решение отказаться в 2018 году от капитального ремонта кровли.

Администрацией Марксовского муниципального района неоднократно жителям данного многоквартирного дома давались разъяснения о порядке признания многоквартирного дома аварийным. До настоящего времени заявления с приложением необходимого пакета документов в межведомственную комиссию от жителей дома по улице Бебеля не поступало, — сообщили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU