2019-04-12T12:33:17+03:00
Происшествия

Директор строительной компании в Саратове задолжал работникам 7 млн рублей

Средства для выплаты зарплаты подчиненным у него имелись
Ольга Муравлёва
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В Саратове под суд пойдет директор одного из ЗАО Заводского района. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты своим работникам свыше двух месяцев.

- Следствие считает, что руководитель компании, занимающейся производством строительных материалов, не платил 157 работникам деньги с октября 2017 по февраль 2018 года. Также он не отдал одной сотруднице «декретное» пособие. Общая сумма его долгов перед подчиненными составила 7 млн рублей, однако отдать их он мог, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Чтобы обвиняемый отдал все штрафы и выплатил ущерб, на его имущество наложили арест на сумму свыше 7,5 млн рублей.

Гражданин не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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