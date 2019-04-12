Директор строительной компании в Саратове задолжал работникам 7 млн рублей
В Саратове под суд пойдет директор одного из ЗАО Заводского района. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты своим работникам свыше двух месяцев.
- Следствие считает, что руководитель компании, занимающейся производством строительных материалов, не платил 157 работникам деньги с октября 2017 по февраль 2018 года. Также он не отдал одной сотруднице «декретное» пособие. Общая сумма его долгов перед подчиненными составила 7 млн рублей, однако отдать их он мог, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.
Чтобы обвиняемый отдал все штрафы и выплатил ущерб, на его имущество наложили арест на сумму свыше 7,5 млн рублей.
Гражданин не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU