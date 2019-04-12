2019-04-12T11:44:17+03:00
Общество

Банда скотокрадов из Саратовской области похитила животных на 7 млн рублей

Они орудовали более года в трех районах
Екатерина Семенова
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В Новоузенском районе Саратовской области суд рассматривает уголовное дело о кражах скота.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, преступная группа орудовала в трех районах: Новоузенском, Питерском и Александрово-Гайском.

По версии следствия, в состав банду входили 50-летний лидер, который пригласил трех безработных односельчан 35, 41 и 53-х лет вместе заняться кражами сельхозживотных с пастбищ. Примечательно, что все граждане имели навыки верховой езды и умели обращаться со скотиной.

В банду также пригласили 34-летнего скупщика мяса из Саратова.

С сентября 2016 по ноябрь 2017 года злоумышленники воровали пасущийся скот, временами привлекая для этого сторонних лиц. Задержать их удалось только в декабре 207 года.

Общая стоимость украденного скота составила 7 млн рублей.

Сторона обвинения потребовал для главаря банды 14,5 лет, а участникам от 6,5 до 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Судебное разбирательство продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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