В Саратовской области начинается сезон лесных пожаров
В Саратовской области 15 апреля 2019 года начинается пожароопасный сезон в лесах.
- Это связано с положительной температурой воздуха и просыханием напочвенного покрова, — сообщили «КП-Саратов» в Минприроды региона.
Горожан просят не оставлять после себя в лесу мусор, не разводить костры, не бросать горящие спички и сигареты, а также не выжигать сухую траву на полях. Это основная причина пожаров, когда огонь из степи переходит в лес.
Министерство природы и экологии области просит жителей региона при обнаружении пожаров звонить по номеру 112, дежурному ближайшего лесхоза по номеру: 8 800 100 94 00 и в само министерство — 57-45-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU