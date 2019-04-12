В Аркадакском районе одновременно полыхали два крупных пожара
Горели дома, сараи и трава
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В Аркадакском районе Саратовской области практически одновременно произошли два крупных пожара.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, в 12:57 поступил сигнал о загорании четырех нежилых домов и надворных построек в селе Большая Журавка. Площадь пожара составила 316 кв. м.
В селе Баклуши огонь охватил два нежилых дома, надворные постройки и траву на площади 2 гектара. Сигнал о пожаре поступил в 12:27.
В обоих случаях на тушение выезжали по две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU