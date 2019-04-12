Школьник из Саратова стал призером всероссийской олимпиады по физике
Мальчик учится в девятом классе лицея прикладных наук
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Школьник из Саратова Виктор Шилов стал призером всероссийской олимпиады по физике.
- Состязания ума проходили в Томском областном институте с 5 по 10 апреля, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе.
Виктор Шилов
Отметим, что Виктор учится в девятом классе лицея прикладных наук и напомним, что совсем недавно 11-классница из Саратова Любовь Чубарова и девятиклассница Елизавета Бесараб стали призерами всероссийских олимпиад по русскому языку и обществознанию соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU