2019-04-12T11:10:02+03:00
Происшествия

В Балакове водитель «Калины» сбил велосипедиста

Мужчину за рулем двухколесного транспорта госпитализировали
Ольга Муравлёва
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В Балакове Саратовской области вчера, 11 апреля, 61-летний водитель «Лады Калина» сбил велосипедиста.

- ДТП случилось у дома №53 по Коммунистической улице. Мужчина за рулем легковушки не уступил право проезда и наехал на 54-летнего балаковца, управлявшего двухколесным транспортом, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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