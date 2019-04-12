В Балакове водитель «Калины» сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-12T11:10:02+03:00

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В Балакове Саратовской области вчера, 11 апреля, 61-летний водитель «Лады Калина» сбил велосипедиста.

- ДТП случилось у дома №53 по Коммунистической улице. Мужчина за рулем легковушки не уступил право проезда и наехал на 54-летнего балаковца, управлявшего двухколесным транспортом, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU