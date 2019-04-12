Троллейбусы №4 будут ходить от Музейной площади до Орджоникидзе
Идет ремонт контактной сети
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В Саратове изменилось движение троллейбусов маршрута №4.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причиной является замена реле контактной сети на проспекте Энтузиастов.
Временно троллейбусы будут ходить от Музейной площади до площади Орджоникидзе.
- По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», троллейбусный маршрут вернется на свою привычную схему уже сегодня в течение дня, — отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU