Троллейбусы №4 будут ходить от Музейной площади до Орджоникидзе

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-12T10:56:47+03:00

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В Саратове изменилось движение троллейбусов маршрута №4.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причиной является замена реле контактной сети на проспекте Энтузиастов.

Временно троллейбусы будут ходить от Музейной площади до площади Орджоникидзе.

- По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», троллейбусный маршрут вернется на свою привычную схему уже сегодня в течение дня, — отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU