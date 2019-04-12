В Саратове Андрея Беликова выпустили на свободу

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-12T10:53:05+03:00

Его ограничили в свободе действий

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В Саратове на свободу выпустили фигуранта очередного громкого уголовного дела.

На этот раз из-под домашнего ареста выпустили Андрея Беликова, депутата областной думы.

Сторона защиты выступила с ходатайством, отметив наличие у Беликова несовершеннолетнего ребенка и неудовлетворительное состояние здоровья. Вместо домашнего ареста было предложено ограничить его в ряде действий — например, общаться с рядом лиц, отправлять и получать корреспонденцию, совершать звонки и т. д.

Ходатайство поддержали потерпевшие: Александр Орловский и Владислав Бокарев.

Прокурор Николай Абрамов заявил, что Беликов может оказывать давление на свидетелей.

Судья Волжского районного суда Наталия Власенко после рассмотрения доводов защиты и обвинения, постановила отменить меру пресечения с домашнего ареста на ограничения ряда действий.

Ранее меру пресечения смягчили обвиняемым по уголовным делам о мошенничестве в сфере долевого строительства Александра Тихонова, «Фонд жилищного строительства» и Владимира Белича «Госжилстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU