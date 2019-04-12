2019-04-12T11:06:15+03:00
Происшествия

В Саратове бывший спортсмен заступился за женщину и убил ее сожителя

Пьяный мужчина добивал упавшего ногами
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Фото со следственного эксперимента. Фото СУ СКР по Саратовской областиФото со следственного эксперимента. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В минувший вторник, 9 апреля, в квартире одного из домов на улице Осипова в Саратове произошел конфликт, закончившийся смертью 49-летнего мужчины.

Как часто бывает, ссора началась в ходе пьяных посиделок. 33-летний местный житель решил заступиться за хозяйку, которая пожаловалась на слишком пьющего сожителя, часто бьющего ее. 49-летний хозяин квартиры заявил, что его взаимоотношения с сожительницей — их личное дело, и посторонним лезть в них не стоит.

Оскорбленный заступник, в прошлом спортсмен, двумя ударами в лицо сбросил хозяина со стула, а затем добил ногами по голове. Заметив, что поверженный уже не подает признаков жизни, «заступник» сбежал. Сожительница избитого вызвала «скорую помощь» и полицию. Медики не успели спасти мужчину, смогли только констатировать его смерть, как в последствии подтвердил судмедэксперт — из-за тупой сочетанной травмы головы и шеи.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, который отсыпался после пьянки у себя дома.

Сейчас для бывшего спортсмена избирают меру пресечения, планируя заключить под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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