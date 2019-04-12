Панков: В новом аэропорту Валентина Терешкова встретилась с саратовскими студентами

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-12T10:47:08+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный Дню космонавтики и визиту спикера ГД Вячеслава Володина в саратовский аэропорт «Гагарин».

- В новом аэропорту пообщались со студентами Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю. А. Гагарина. Сегодня им выпала честь встретиться с Героем Советского Союза, первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой. И вместе высадить деревья на Аллее космонавтов у нового аэропорта. Вячеслав Володин предложил первой женщине-космонавту посетить нашу область.

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Еще в эти дни ребята встречаются и с членами Российской академии космонавтики Сергеем Нефедовым, Валерием Фаренковым и Виктором Порохней. Это большая честь для студентов, но и большая ответственность. Именно в этом колледже учился Юрий Гагарин, и ребята стараются быть достойными своих героев, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU