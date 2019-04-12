2019-04-12T10:39:04+03:00
Происшествия

Гостя пьяной вечеринки в Саратове забили табуретом

Проснувшийся утром хозяин квартиры обнаружил труп и убийцу
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В середине декабря 2018 года 35-летний житель Заводского района Саратова Сергей Матушкин забил насмерть табуреткой своего собутыльника.

Это произошло в ночь с 11 на 12 декабря, когда Матушкин и его 43-летний знакомый пили в гостях у 35-летнего приятеля в квартире одного из домов на улице 2-я Пионерская. Когда хозяин ушел спать, 43-летний собутыльник предложил Матушкину расходиться по домам. Тот потребовал «продолжения банкета», спор перерос в ссору. Последним и весомым аргументом стал табурет, которым Матушкин избил приятеля по голове. После чего, оставшись без собутыльников, уснул.

Утром проснувшийся хозяин квартиры обнаружил труп и пьяного убийцу. Мужчина вызвал полицию.

Суд приговорил Сергея Матушкина к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 500 тыс. рублей в пользу родственников убитого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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