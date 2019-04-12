2019-04-12T10:37:39+03:00
Происшествия

В Саратове на большой площади полыхали частные дома

Пожары произошли в Заводском районе и в Жасминном
Екатерина Семенова
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В Саратове вчера днем и сегодня ночью, 12 апреля, полыхали крупные пожары.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, в 12:50 дежурному поступил сигнал о возгорании на улице Южная в Заводском районе. Там горел частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 175 кв. м, его тушили десять человек.

В 01:40 загорелся частный дом в поселке Жасминный Ленинского района. Там площадь пожара составила 104 кв. м, для тушения на место прибыли 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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