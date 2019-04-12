2019-04-12T10:36:47+03:00
Происшествия

Девушка из Саратовского района осуждена на шесть лет за убийство матери

Дочь воткнула женщине нож в спину
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Суд приговорил 19-летнюю Тамару Титакаеву к шести годам колонии общего режима за убийство матери.

Следователи СУ СКР по Саратовской области собрали доказательства и представили их в суде.

Убийство произошло утром 22 января 2019 года. В одном из сел Саратовского района три женщины с утра выпивали. 44-летняя мать Тамары Титакаевой поссорилась с дочерью. Та в присутствии еще одной знакомой нанесла родственнице удар кухонным ножом в спину, от которого она скончалась на месте.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, лезвие пробило легкое.

Дочь свою вину полностью признала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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