2019-04-12T10:18:44+03:00
Общество

Валентина Терешкова высадила акацию в саратовском аэропорту «Гагарин»

Она заберет в Звездный городок саженец березы
Дарья Вострикова
Поделиться:
В саратовском аэропорту заложили Аллею космонавтовВ саратовском аэропорту заложили Аллею космонавтовФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На территории нового саратовского аэропорта «Гагарин» в Сабуровке торжественно заложили Аллею космонавтов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в торжественной обстановке полила первое дерево — белую акацию — из фирменной лейки «Гагарин».

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Ранее Терешкова открыла монумент в честь закладки аллеи. Она также оставила первый автограф на памятной табличке.

Кроме того, Валентина Терешкова возьмет в Звездный городок горсть земли и саженец березы из Саратова. Она пригласила всех участников церемонии посетить Звездный городок.

Валентина Терешкова заложила Аллею космонавтов в аэропорту "Гагарин".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Володин и Валентина Терешкова приняли участие в торжествах Дня космонавтики
Банда скотокрадов из Саратовской области похитила животных на 7 млн рублей
В Саратовской области начинается сезон лесных пожаров
В Аркадакском районе одновременно полыхали два крупных пожара
Школьник из Саратова стал призером всероссийской олимпиады по физике
Отключена вода на центральных улицах Саратова
В Балакове водитель «Калины» сбил велосипедиста
Троллейбусы №4 будут ходить от Музейной площади до Орджоникидзе
В Саратове Андрея Беликова выпустили на свободу
В Саратове бывший спортсмен заступился за женщину и убил ее сожителя
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
Панков: В новом аэропорту Валентина Терешкова встретилась с саратовскими студентами
За год банк «Открытие» значительно увеличил кредитование в Саратовской области
Гостя пьяной вечеринки в Саратове забили табуретом
В Саратове на большой площади полыхали частные дома
У саратовского должника арестовали мебель и технику
Девушка из Саратовского района осуждена на шесть лет за убийство матери