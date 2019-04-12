Валентина Терешкова высадила акацию в саратовском аэропорту «Гагарин»
На территории нового саратовского аэропорта «Гагарин» в Сабуровке торжественно заложили Аллею космонавтов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в торжественной обстановке полила первое дерево — белую акацию — из фирменной лейки «Гагарин».
.Фото: Дарья Вострикова
Ранее Терешкова открыла монумент в честь закладки аллеи. Она также оставила первый автограф на памятной табличке.
Кроме того, Валентина Терешкова возьмет в Звездный городок горсть земли и саженец березы из Саратова. Она пригласила всех участников церемонии посетить Звездный городок.
Валентина Терешкова заложила Аллею космонавтов в аэропорту "Гагарин".
ИСТОЧНИК KP.RU