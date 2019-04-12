Валентина Терешкова высадила акацию в саратовском аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-12T10:18:44+03:00

Она заберет в Звездный городок саженец березы

Изменить размер текста: A A

На территории нового саратовского аэропорта «Гагарин» в Сабуровке торжественно заложили Аллею космонавтов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в торжественной обстановке полила первое дерево — белую акацию — из фирменной лейки «Гагарин».

Ранее Терешкова открыла монумент в честь закладки аллеи. Она также оставила первый автограф на памятной табличке.

Кроме того, Валентина Терешкова возьмет в Звездный городок горсть земли и саженец березы из Саратова. Она пригласила всех участников церемонии посетить Звездный городок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702738" frameborder="0"></iframe> Валентина Терешкова заложила Аллею космонавтов в аэропорту "Гагарин".

ИСТОЧНИК KP.RU