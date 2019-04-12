Бойцы службы судебных приставов доставили из Саратова в Москву четверых иностранцев

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-12T10:15:24+03:00

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Суд вынес решение о выдворении четырех иностранных граждан из России. Граждане Армении, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана признаны виновными в нарушении правил въезда в РФ. Их оштрафовали и приговорили к административному выдворению за пределы России.

Все четверо находились в «Центре содержания иностранных граждан» в Саратовской области. Бойцы группы быстрого реагирования регионального УФССП доставили их в аэропорт Внуково до пункта пересечения госграницы, оттуда они направлены в свои страны. Помимо прочего, им теперь запрещен въезд в Россию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU